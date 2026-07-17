В России предложили очищать нефтезагрязненные почвы с помощью микробов

Опубликовано 17 июля 2026, 20:171 мин.
В России предложили очищать нефтезагрязненные почвы с помощью микробовНовое исследование
Ученые из Сургутского государственного университета (СурГУ) совместно с коллегами из Сибирского федерального университета (СФУ) изучили способ очистки нефтезагрязненных почв с помощью природных микроорганизмов. Исследование показало, что эффективность биоремедиации зависит сразу от нескольких факторов, включая температуру, форму азота, уровень загрязнения и дозировку удобрений, пишет РИА Новости.
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Эксперименты проводились на образцах песчаной подзолистой почвы, характерной для северных регионов. Почву искусственно загрязняли сырой нефтью, после чего инкубировали при двух температурных режимах и анализировали содержание нефтепродуктов и численность микроорганизмов. Для стимуляции бактерий использовали аммиачную селитру.
Наиболее высокая эффективность была достигнута при уровне загрязнения около 50 г нефти на 1 кг почвы. Следующим этапом станут испытания в условиях, приближенных к реальным, а также изучение специально подобранных нефтеразлагающих бактерий и сочетания различных методов биоремедиации.