В России предложили очищать нефтяные скважины с помощью бактерий

Опубликовано 24 июня 2024, 14:30
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В России предложили очищать нефтяные скважины с помощью бактерийМетод запатентован
Ученые Новосибирского государственного университета и научного центра «Вектор» Роспотребнадзора разработали новый способ очистки нефтяных скважин с использованием бактерий. Новая технология, основанная на эффективных микроорганизмах-деструкторах нефти, позволяет устранять асфальтосмолопарафиновые отложения без необходимости вывода оборудования на поверхность.
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Концентрат с бактериями вводится в скважину, где они активно разлагают отложения, обеспечивая полную очистку всех ее элементов. Благодаря аэробной природе бактерий, процесс можно легко остановить, прекратив подачу воздуха. Ученые уже получили патенты на технологию и открытие используемых микроорганизмов и готовятся к полевым испытаниям на скважинах ведущих российских нефтедобывающих компаний.
Новая разработка обещает значительно сократить затраты и упростить процесс эксплуатации нефтяных скважин, что делает ее перспективной на рынке энергетических технологий.