В России предложили очищать нефтяные скважины с помощью бактерий

Концентрат с бактериями вводится в скважину, где они активно разлагают отложения, обеспечивая полную очистку всех ее элементов. Благодаря аэробной природе бактерий, процесс можно легко остановить, прекратив подачу воздуха. Ученые уже получили патенты на технологию и открытие используемых микроорганизмов и готовятся к полевым испытаниям на скважинах ведущих российских нефтедобывающих компаний.

Новая разработка обещает значительно сократить затраты и упростить процесс эксплуатации нефтяных скважин, что делает ее перспективной на рынке энергетических технологий.