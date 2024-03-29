В России предложили ограничить количество SIM-карт для борьбы с мошенничеством

Опубликовано 29 марта 2024, 18:35
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В России предложили ограничить количество SIM-карт для борьбы с мошенничествомЧто поможет пресечь "серый" рынок
Российский сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой ограничить количество SIM-карт, которые может приобрести один человек, как способ борьбы с телефонным мошенничеством. По его словам, это мера должна помочь пресечь «серый» рынок нелегальных SIM-карт, используемых для совершения преступлений в сфере телекоммуникаций.
Предложение сенатора состоит в установлении лимита на покупку сим-карт: до 50 для российских граждан и до 10 для иностранных граждан. Также он предложил ограничить количество сим-карт для юридических лиц и предоставить им только одну карту на сотрудника, с возможностью дополнительной покупки для специальных устройств, таких как банковские терминалы и модемы.
Шейкин подчеркнул, что для реализации этой инициативы необходимо внести изменения в законодательство о связи, предоставив правительству РФ полномочия устанавливать лимиты на количество сим-карт для пользователей услуг связи. По его мнению, эти предложения могут помочь снизить случаи мошенничества и улучшить безопасность использования телефонной связи в России.