В России предложили оптимальный материал для ловушки расплава на АЭС

В России предложили оптимальный материал для ловушки расплава на АЭСКоторая является важной частью безопасности атомных электростанций
Ученые из МИСиС представили оптимальный материал для ловушек расплава, специальных емкостей, предназначенных для улавливания расплавленного кориума в случае аварии на атомных электростанциях. Согласно сообщению пресс-службы НИТУ "МИСиС", результаты исследований показали, что лучший материал для таких ловушек - низкоуглеродистая низколегированная сталь типа 15ХМ, пишет ТАСС.
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Ловушки расплава являются важной частью безопасности атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1200, и выбор подходящего материала для их производства остается актуальной задачей. Эти емкости имеют габариты впечатляющие, с диаметром до 6 метров и глубиной до 12 метров, а их корпусы могут нагреться до 1200 градусов Цельсия в случае аварии, и затем остывать медленно, в течение 10-12 месяцев.
Научный руководитель исследования, заведующий кафедрой металловедения и физики прочности МИСиС Сергей Никулин рассказал, что специалисты МИСиС провели серию исследований, сравнивая различные материалы и их механические свойства. Они заключили, что сталь 15ХМ обладает высокой ударной вязкостью, устойчивостью к малоцикловой усталости после воздействия высокой температуры, хорошей температуропроводностью и отличной свариваемостью.