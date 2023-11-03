В России предложили оптимальный материал для ловушки расплава на АЭС

Ловушки расплава являются важной частью безопасности атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1200, и выбор подходящего материала для их производства остается актуальной задачей. Эти емкости имеют габариты впечатляющие, с диаметром до 6 метров и глубиной до 12 метров, а их корпусы могут нагреться до 1200 градусов Цельсия в случае аварии, и затем остывать медленно, в течение 10-12 месяцев.

Научный руководитель исследования, заведующий кафедрой металловедения и физики прочности МИСиС Сергей Никулин рассказал, что специалисты МИСиС провели серию исследований, сравнивая различные материалы и их механические свойства. Они заключили, что сталь 15ХМ обладает высокой ударной вязкостью, устойчивостью к малоцикловой усталости после воздействия высокой температуры, хорошей температуропроводностью и отличной свариваемостью.