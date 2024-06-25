В России предложили получать водород из мусора с помощью водорослей

ТКО, включающие пластиковый и металлический мусор, а также органические остатки, складируются на полигонах, которые являются источниками свалочного газа, содержащего метан. Ученые предложили добавлять биомассу микроводорослей, что ускоряет процесс сбраживания отходов и увеличивает выход метана. Полученный биогаз можно затем преобразовывать в биоводород — экологически чистое топливо.

Исследования показали, что добавление 25% биомассы водорослей к органическим отходам увеличивает производство биогаза на 30−50%. Это снижает затраты на утилизацию отходов на 20−30% и повышает рентабельность полигонов на 15−25%.