В России предложили получать водород из мусора с помощью водорослей

Опубликовано 25 июня 2024, 14:08
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В России предложили получать водород из мусора с помощью водорослейРода хлорелла
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали новую технологию, позволяющую получать водород из твердых коммунальных отходов (ТКО) с использованием микроводорослей рода хлорелла. Этот метод позволяет ускорить разложение отходов и увеличить производство метана на мусорных полигонах.
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ТКО, включающие пластиковый и металлический мусор, а также органические остатки, складируются на полигонах, которые являются источниками свалочного газа, содержащего метан. Ученые предложили добавлять биомассу микроводорослей, что ускоряет процесс сбраживания отходов и увеличивает выход метана. Полученный биогаз можно затем преобразовывать в биоводород — экологически чистое топливо.
Исследования показали, что добавление 25% биомассы водорослей к органическим отходам увеличивает производство биогаза на 30−50%. Это снижает затраты на утилизацию отходов на 20−30% и повышает рентабельность полигонов на 15−25%.