В России предложили поощрять применяющих ИИ застройщиков

Опубликовано 08 июля 2024, 13:23
1 мин.
В России предложили поощрять применяющих ИИ застройщиковРассказал зампред Совета по цифровизации при Совете Федерации
Зампред Совета по цифровизации при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, рассказал о рекомендациях секции по цифровой трансформации строительной отрасли и ЖКХ. Участники секции предложили Минстрою и Минэкономразвития РФ проработать меры экономического стимулирования для компаний, внедряющих технологии искусственного интеллекта в строительстве.
© Ferra.ru
Искусственный интеллект может значительно улучшить проектирование, управление строительством и безопасность зданий. По мнению Шейкина, для эффективного использования ИИ важны качественные данные об эксплуатации объектов капитального строительства, что требует внимания региональных властей и оперативного внесения информации в информационные системы управления проектами.
Шейкин подчеркнул, что обученный на адекватных данных искусственный интеллект способен значительно повысить эффективность управления проектами и оптимизировать затраты на строительство и ремонт.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева