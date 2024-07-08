В России предложили поощрять применяющих ИИ застройщиков

Искусственный интеллект может значительно улучшить проектирование, управление строительством и безопасность зданий. По мнению Шейкина, для эффективного использования ИИ важны качественные данные об эксплуатации объектов капитального строительства, что требует внимания региональных властей и оперативного внесения информации в информационные системы управления проектами.

Шейкин подчеркнул, что обученный на адекватных данных искусственный интеллект способен значительно повысить эффективность управления проектами и оптимизировать затраты на строительство и ремонт.