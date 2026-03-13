В России предложили построить коллайдер на базе советского тоннеля

Опубликовано 13 марта 2026, 20:381 мин.
В России предложили построить коллайдер на базе советского тоннеляУстановка может превзойти ускоритель LEP по производительности
Физики Института ядерной физики СО РАН предложили построить в подмосковном Протвино новый электрон-позитронный коллайдер «Z-фабрика». Для проекта планируют использовать подземный тоннель длиной 21 км, который был построен в СССР для протон-протонного ускорителя и остался не оснащенным после остановки работ в начале 1990-х годов.
Установка рассчитана на работу на энергии Z-бозона около 100 ГэВ. По расчетам ученых, производительность будущего коллайдера может превысить показатели ускорителя LEP в CERN примерно в 100−1000 раз. Это позволит проводить сверхточные измерения параметров Стандартной модели с точностью на два-три порядка выше нынешних возможностей.
На установке планируют изучать Z-бозон и частицы его распада, включая частицы с тяжелыми кварками, мюон и таулептон. Предполагаемый срок создания коллайдера составляет около 10 лет.