В России предложили построить коллайдер на базе советского тоннеля

Установка рассчитана на работу на энергии Z-бозона около 100 ГэВ. По расчетам ученых, производительность будущего коллайдера может превысить показатели ускорителя LEP в CERN примерно в 100−1000 раз. Это позволит проводить сверхточные измерения параметров Стандартной модели с точностью на два-три порядка выше нынешних возможностей.

На установке планируют изучать Z-бозон и частицы его распада, включая частицы с тяжелыми кварками, мюон и таулептон. Предполагаемый срок создания коллайдера составляет около 10 лет.