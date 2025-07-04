В России предложили развивать территорию страны с помощью беспилотных судов

Опубликовано 04 июля 2025, 18:311 мин.
В России предложили развивать территорию страны с помощью беспилотных судовБезэкипажные системы могут связать северные и восточные регионы
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил о перспективах использования морских беспилотных систем для развития транспортной инфраструктуры России. На заседании Морской коллегии он предложил объединить Северный морской путь, Транссиб и БАМ с помощью новых технологий.
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Ковальчук отметил, что водный транспорт остается самым экономичным вариантом перевозок. По его словам, опыт беспилотных грузовиков между Москвой и Петербургом можно распространить на речные перевозки. Особенно это актуально для сибирских рек, где внедрение автономных катеров могло бы упростить логистику.
Ученый провел историческую параллель, напомнив, как в прошлые эпохи развитие водных путей способствовало росту европейской части страны. Сейчас, по его мнению, аналогичный подход с современными технологиями может помочь освоению Сибири и Дальнего Востока.