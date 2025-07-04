В России предложили развивать территорию страны с помощью беспилотных судов

Ковальчук отметил, что водный транспорт остается самым экономичным вариантом перевозок. По его словам, опыт беспилотных грузовиков между Москвой и Петербургом можно распространить на речные перевозки. Особенно это актуально для сибирских рек, где внедрение автономных катеров могло бы упростить логистику.

Ученый провел историческую параллель, напомнив, как в прошлые эпохи развитие водных путей способствовало росту европейской части страны. Сейчас, по его мнению, аналогичный подход с современными технологиями может помочь освоению Сибири и Дальнего Востока.