В России предложили реабилитацию после инсульта с помощью компьютерной игры

Пациенты, используя специальные нейросенсоры на своем теле, выполняют различные задания на экране, такие как управление дроном или поливание цветов в саду. Это помогает им не только восстанавливать физические навыки, но и получать удовольствие от процесса.

Новая система также позволяет оценивать баланс и положение тела пациента, предоставляя обратную связь на мультимедийный экран. Задания в играх разнообразны и направлены на развитие подвижности суставов и мышечного тонуса.

Представители компании отмечают, что новые тренажеры, проходящие клинические испытания, смогут значительно ускорить процесс восстановления и помочь пациентам возвращаться к нормальной жизни. В будущем планируется расширение линейки продуктов для работы с когнитивными нарушениями.

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