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В России
Опубликовано 08 апреля 2024, 18:49
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В России предложили регистрировать мобильные устройства при покупке сим-карт

Для борьбы с серым рынком сим-карт
Сенатор Артем Шейкин предложил новую инициативу по борьбе с нелегальным использованием сим-карт в России. По его предложению, пользователи мобильных устройств должны будут регистрировать свои смартфоны у сотовых операторов, предоставляя уникальный серийный номер (IMEI).
В России предложили регистрировать мобильные устройства при покупке сим-карт
© Daniel Romero

Основная цель этого предложения — противодействие серому рынку сим-карт и мошенничеству, связанному с их использованием. Согласно предложению, регистрация устройств позволит операторам создать единый реестр абонентов и их устройств, что затруднит использование нелегальных сим-карт.

Шейкин также отметил, что для регистрации будут предусмотрены различные способы, такие как обращение в офисы операторов, МФЦ или через портал «Госуслуги». Это позволит гарантировать идентификацию абонентов и предотвратить утечку их персональных данных.

В случае непрохождения регистрации в установленный срок, операторы связи будут иметь право приостановить предоставление услуг связи. Пользователям также придется повторно регистрировать свои устройства при смене смартфона или сим-карты, подтверждая свои паспортные данные.

Эта инициатива, по мнению сенатора, позволит улучшить контроль за использованием сим-карт и обеспечить большую безопасность пользователей мобильной связи.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#SIM
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#смартфон