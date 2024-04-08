В России предложили регистрировать мобильные устройства при покупке сим-карт

Основная цель этого предложения — противодействие серому рынку сим-карт и мошенничеству, связанному с их использованием. Согласно предложению, регистрация устройств позволит операторам создать единый реестр абонентов и их устройств, что затруднит использование нелегальных сим-карт.

Шейкин также отметил, что для регистрации будут предусмотрены различные способы, такие как обращение в офисы операторов, МФЦ или через портал «Госуслуги». Это позволит гарантировать идентификацию абонентов и предотвратить утечку их персональных данных.

В случае непрохождения регистрации в установленный срок, операторы связи будут иметь право приостановить предоставление услуг связи. Пользователям также придется повторно регистрировать свои устройства при смене смартфона или сим-карты, подтверждая свои паспортные данные.

Эта инициатива, по мнению сенатора, позволит улучшить контроль за использованием сим-карт и обеспечить большую безопасность пользователей мобильной связи.