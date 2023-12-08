В России предложили решение проблемы утилизации промышленных отходов спирта

Спиртовая барда, крупнотоннажный жидкий отход, обычно накапливается на свалках, вызывая экологические проблемы. Ученые выяснили, что определенный вид дрожжей, Candida tropicalis, способен быстро размножаться и накапливать биомассу на этой барде. Полученная биомасса может быть использована в кормах для животных.

Доцент кафедры ОмГТУ, Никита Евдокимов, отметил, что утилизация барды с использованием этих дрожжей улучшает экологические показатели отходов за счет потребления питательных веществ. Он также подчеркнул, что физическая или химическая обработка этих дрожжей может значительно улучшить безопасность барды и повысить результаты накопления биомассы.