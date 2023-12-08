В России предложили решение проблемы утилизации промышленных отходов спирта

В России предложили решение проблемы утилизации промышленных отходов спиртаС помощью дрожжей
Ученые из Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложили новый способ обработки промышленных отходов, связанных с производством этилового спирта. Их исследование направлено на утилизацию спиртовой барды, побочного продукта производства спирта из зерна, пишет РИА Новости ссылаясь на исследования опубликованные в журнале "Известия Уфимского научного центра РАН”.
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Спиртовая барда, крупнотоннажный жидкий отход, обычно накапливается на свалках, вызывая экологические проблемы. Ученые выяснили, что определенный вид дрожжей, Candida tropicalis, способен быстро размножаться и накапливать биомассу на этой барде. Полученная биомасса может быть использована в кормах для животных.
Доцент кафедры ОмГТУ, Никита Евдокимов, отметил, что утилизация барды с использованием этих дрожжей улучшает экологические показатели отходов за счет потребления питательных веществ. Он также подчеркнул, что физическая или химическая обработка этих дрожжей может значительно улучшить безопасность барды и повысить результаты накопления биомассы.