В России предложили совместить прием врача и телемедицину

17 апреля 2026
В России предложили совместить прием врача и телемедицинуКонсультации хотят проводить прямо на приеме
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили министру здравоохранения Михаилу Мурашко закрепить гибридные консилиумы с телемедициной. Речь идет о ситуациях, когда пациент находится на очном приеме у лечащего врача, а узкий специалист подключается дистанционно.
Итоговый диагноз и назначения оформляет лечащий врач. Но он учитывает документированное мнение удаленного специалиста. Авторы инициативы считают, что это сократит сроки ожидания консультаций, уменьшит число повторных визитов и повысит доступность помощи при кадровом дефиците.
Особенно актуально предложение для жителей отдаленных территорий и для ситуаций, когда узкий специалист недоступен в конкретной клинике. Парламентарии надеются, что телемедицина станет полезнее, а существующие правовые механизмы начнут работать эффективнее.