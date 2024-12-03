В России предложили создать центр для анализа данных с участием ученых

По словам Гасникова, в России уже существуют различные службы для сбора и анализа данных, но для точных прогнозов в таких сферах, как демография и кадровая потребность в экономике, необходимо привлечь ученых и академиков. Он предложил создать центр на базе Сириуса, который будет собирать все данные, требующие анализа, и задействовать лучшие академические силы для разработки точных моделей прогнозирования.

Президент России поддержал предложение, отметив важность использования искусственного интеллекта и математического анализа для работы с данными. Он подчеркнул, что с помощью таких технологий можно добиться серьезных результатов в различных областях, включая демографию и рынок труда.