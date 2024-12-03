В России предложили создать центр для анализа данных с участием ученых

Опубликовано 03 декабря 2024, 11:491 мин.
В России предложили создать центр для анализа данных с участием ученыхОн поможет прогнозировать демографические и кадровые изменения
Ректор Университета Иннополис Александр Гасников предложил создать в России центр для сбора и анализа данных, который будет работать с участием ведущих ученых страны. Идея была озвучена на встрече президента Владимира Путина с участниками IV Конгресса молодых ученых.
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По словам Гасникова, в России уже существуют различные службы для сбора и анализа данных, но для точных прогнозов в таких сферах, как демография и кадровая потребность в экономике, необходимо привлечь ученых и академиков. Он предложил создать центр на базе Сириуса, который будет собирать все данные, требующие анализа, и задействовать лучшие академические силы для разработки точных моделей прогнозирования.
Президент России поддержал предложение, отметив важность использования искусственного интеллекта и математического анализа для работы с данными. Он подчеркнул, что с помощью таких технологий можно добиться серьезных результатов в различных областях, включая демографию и рынок труда.