В России предложили создать центры цифрового автоспорта

По словам Немкина, цифровой автоспорт в стране активно развивается и выходит на новый уровень. Виртуальные гонки позволяют будущим пилотам отрабатывать навыки, максимально приближенные к реальным трассовым условиям. Управление в симуляторе с помощью руля и педалей полностью повторяет ощущения от вождения гоночного автомобиля.

Особое внимание уделяется развитию отечественных технологий. В России уже несколько лет ведётся разработка собственного программного обеспечения для виртуальных гонок, включая полностью российские симуляторы. Это направление поддерживается правительством в рамках политики импортозамещения и повышения кибербезопасности.

Также отмечается растущая популярность формата «фиджитал», который сочетает реальные и виртуальные заезды. В рамках таких мероприятий гонщики сначала соревнуются на настоящих трассах, а затем продолжают борьбу в цифровом пространстве.