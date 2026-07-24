В России предложили создать цифровой токен для защиты данных граждан

Предполагается, что токен станет криптографическим отпечатком данных человека и объединит разрозненные сведения из разных цифровых систем в защищенный периметр. При этом он не будет хранить персональные данные в открытом виде и должен быть уникальным для каждого физлица.

Система предусматривает обновление токена при изменении данных, например при смене документов или номера телефона. Для защиты от новых угроз, включая дипфейки, также планируется использовать биометрию, технологии определения «живости» лица и анализ поведения пользователей. Разработка пока рассматривается как перспективная модель развития цифровой безопасности.