В России предложили создать цифровой токен для защиты данных граждан

Опубликовано 24 июля 2026, 22:451 мин.
В России предложили создать цифровой токен для защиты данных гражданТехнология объединит цифровые профили пользователей
В России рассматривают создание цифрового токена, который должен повысить защиту персональных данных в цифровой среде. Концепцию представили Минцифры и другие ведомства в рамках доктрины развития системы противодействия IT-правонарушениям, пишет ТАСС.
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Предполагается, что токен станет криптографическим отпечатком данных человека и объединит разрозненные сведения из разных цифровых систем в защищенный периметр. При этом он не будет хранить персональные данные в открытом виде и должен быть уникальным для каждого физлица.
Система предусматривает обновление токена при изменении данных, например при смене документов или номера телефона. Для защиты от новых угроз, включая дипфейки, также планируется использовать биометрию, технологии определения «живости» лица и анализ поведения пользователей. Разработка пока рассматривается как перспективная модель развития цифровой безопасности.