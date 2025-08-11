В России предложили создать цифровую платформу для науки

Платформа объединит государственные органы, формирующие запросы на исследования, научные организации, предлагающие решения, и предприятия, заинтересованные в инновациях. Это позволит ускорить внедрение разработок в производство и создание образовательных программ под реальные потребности экономики.

Шейкин отметил, что сегодня многие научные достижения остаются невостребованными, в то время как бизнес испытывает трудности с поиском нужных специалистов и технологий. «Единое окно» призвано сделать коммуникации между участниками прозрачнее и эффективнее.

Шейкин подчеркнул, что платформа также поможет оценивать результативность научных проектов и рационально распределять ресурсы. Инициатива особенно актуальна в условиях усиления технологической конкуренции между странами.