В России предложили создать детский режим для SIM-карт для защиты от мошенников

Предлагаемый режим будет ограничивать функциональность телефона ребенка только проверенными контактами и сайтами. При поступлении подозрительных звонков система будет автоматически уведомлять родителей. Сенатор отметил, что в России уже существует опыт использования белых списков сервисов при временном ограничении мобильного интернета, который можно развить.

Шейкин также подчеркнул важность использования стандартных детских режимов в телефонах, которые предусматривают ограничение на установку приложений и фильтрацию звонков с сообщениями. Дополнительной мерой защиты он назвал проведение школьных занятий по цифровой безопасности и регулярные беседы с детьми о типичных схемах мошенничества.