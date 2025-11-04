В России предложили создать детский режим для SIM-карт для защиты от мошенников

Опубликовано 04 ноября 2025, 17:551 мин.
В России предложили создать детский режим для SIM-карт для защиты от мошенниковТелефон ребенка будет работать только с проверенными контактами
Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин выступил с инициативой создания специального детского режима для SIM-карт. По его мнению, это поможет защитить детей от мошенников.
Предлагаемый режим будет ограничивать функциональность телефона ребенка только проверенными контактами и сайтами. При поступлении подозрительных звонков система будет автоматически уведомлять родителей. Сенатор отметил, что в России уже существует опыт использования белых списков сервисов при временном ограничении мобильного интернета, который можно развить.
Шейкин также подчеркнул важность использования стандартных детских режимов в телефонах, которые предусматривают ограничение на установку приложений и фильтрацию звонков с сообщениями. Дополнительной мерой защиты он назвал проведение школьных занятий по цифровой безопасности и регулярные беседы с детьми о типичных схемах мошенничества.