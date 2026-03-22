В России предложили создать институт для защиты граждан от ошибок ИИ

Опубликовано 22 марта 2026, 15:021 мин.
В России предложили создать институт для защиты граждан от ошибок ИИИнициатива направлена на безопасное использование технологий
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил учредить институт уполномоченного по защите прав граждан при взаимодействии с искусственным интеллектом (ИИ). Соответствующее письмо он направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. Создание федерального института, по мнению автора инициативы, повысит доверие к цифровым технологиям.
В задачи нового института может войти прием и рассмотрение жалоб на решения, принятые с помощью ИИ. Предполагается также анализировать ошибки алгоритмов, случаи распространения недостоверной информации и дискриминации. Институт мог бы участвовать в досудебном урегулировании споров и готовить рекомендации по безопасному внедрению технологий.
Чернышов отметил, что сегодня более 70% крупных российских компаний используют ИИ. Однако в стране пока нет единого механизма защиты граждан от негативных последствий работы алгоритмов.