В России предложили создать мессенджер «Письмо заключенному»

Сейчас подобные услуги уже доступны, но предоставляются частными компаниями, такими как ZonaTelecom и «ФСИН-письмо». По данным АППСИМ, пользователи этих платформ часто сталкиваются с проблемами, например, письма не доходят до заключенных при их этапировании в другие колонии, и информация о таком событии не предоставляется. В результате средства, потраченные на услуги, остаются безвозвратными.

Представители АППСИМ уверены, что новые услуги должны быть доступны через портал «Госуслуги», что обеспечит безопасность и прозрачность процесса. Это, по их мнению, поможет укрепить доверие граждан к государственной системе и устранить риски, связанные с работой частных сервисов.