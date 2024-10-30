Опубликовано 30 октября 2024, 17:561 мин.
В России предложили создать мессенджер «Письмо заключенному»Новый сервис улучшит связь с осужденными
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Минцифры и ФСИН с предложением создать новый интернет-сервис «Письмо заключенному». Этот сервис позволит гражданам России общаться с осужденными, переводить им деньги и оформлять подписки на печатные издания.
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Сейчас подобные услуги уже доступны, но предоставляются частными компаниями, такими как ZonaTelecom и «ФСИН-письмо». По данным АППСИМ, пользователи этих платформ часто сталкиваются с проблемами, например, письма не доходят до заключенных при их этапировании в другие колонии, и информация о таком событии не предоставляется. В результате средства, потраченные на услуги, остаются безвозвратными.
Представители АППСИМ уверены, что новые услуги должны быть доступны через портал «Госуслуги», что обеспечит безопасность и прозрачность процесса. Это, по их мнению, поможет укрепить доверие граждан к государственной системе и устранить риски, связанные с работой частных сервисов.