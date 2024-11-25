В России предложили создать научный дата-хаб

По словам Чернышенко, в России уже существуют законодательные требования, обязывающие предоставлять данные о таких исследованиях в домен «Наука и технологии». Однако важно, чтобы эти данные собраны в одном месте — в научном дата-хабе. Это поможет централизованно хранить всю информацию о проектах, которые были реализованы с государственным участием, включая отчеты по НИОКР.

Вице-премьер также отметил, что для эффективного использования таких данных необходимо разработать современное нормативно-правовое регулирование. Основная цель — обеспечить создание и обучение отечественных моделей искусственного интеллекта (ИИ) на основе российских данных. Чернышенко подчеркнул, что использование данных, собранных в России, позволит избежать искажений, в том числе идеологических, которые могут возникнуть при обучении ИИ на иностранных данных.