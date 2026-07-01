В России предложили создать реестр отозванных научных статей

В пресс-службе РАН сообщили, что предлагается формировать общую базу ретракций, где будут фиксироваться статьи, признанные ошибочными или отозванными. Такой реестр должен помочь быстрее выявлять сомнительные публикации и снижать влияние недостоверных исследований на научное сообщество.

Член-корреспондент РАН Кирилл Зыков отметил, что научные ошибки и фальсификации могут иметь серьезные последствия. В качестве примера приводился случай с гидроксихлорохином в период пандемии COVID-19, когда рекомендации формировались на основе исследования с небольшими выборками пациентов 16, 14 и 6 человек.

Дополнительно предлагается усилить систему контроля качества исследований, включая предрегистрацию работ, обучение аспирантов этике и создание национальных стандартов расследования нарушений в науке.