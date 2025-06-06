В России предложили создать систему внедрения экотехнологий

По словам Елены Шаройкиной, председателя комиссии ОП по экологии, российские ученые разработали эффективные методы переработки отходов с помощью пиролиза и термолиза, но не могут выйти за рамки опытных образцов. Эти технологии позволяют преобразовывать пластик в новые полезные продукты без сжигания, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла.

Шаройкина отметила, что изобретатели, включая как представителей старой научной школы, так и молодых специалистов, сталкиваются с непониманием со стороны бизнеса и государства.

Эксперт предложила включить в резолюцию форума вопрос о создании специального института развития, который помогал бы ученым коммерциализировать свои разработки.