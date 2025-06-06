В России предложили создать систему внедрения экотехнологий

Опубликовано 06 июня 2025, 10:211 мин.
В России предложили создать систему внедрения экотехнологийУченые сталкиваются с трудностями при коммерциализации разработок
Общественная палата РФ выступила с инициативой создания специальной структуры, которая поможет внедрять в экономику отечественные технологии переработки пластиковых отходов. Проблема была озвучена на XVI Международном форуме «Экология».
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По словам Елены Шаройкиной, председателя комиссии ОП по экологии, российские ученые разработали эффективные методы переработки отходов с помощью пиролиза и термолиза, но не могут выйти за рамки опытных образцов. Эти технологии позволяют преобразовывать пластик в новые полезные продукты без сжигания, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла.
Шаройкина отметила, что изобретатели, включая как представителей старой научной школы, так и молодых специалистов, сталкиваются с непониманием со стороны бизнеса и государства.
Эксперт предложила включить в резолюцию форума вопрос о создании специального института развития, который помогал бы ученым коммерциализировать свои разработки.