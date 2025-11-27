В России предложили создать собственные стандарты для ИИ

Инициатива содержится в рекомендациях по итогам работы профильной секции. Как отметил Шейкин, собственные стандарты являются важным элементом технологического суверенитета. Они формируют отраслевые правила, обеспечивая безопасность и совместимость технологий, что повышает доверие к ним внутри страны и за ее пределами.

Парламентарий подчеркнул, что стандарты необходимо изначально разрабатывать с учетом их международного продвижения. Перевод документов и активная работа на площадках ООН, ЕАЭС, ШОС и БРИКС позволят российским компаниям увереннее выходить на зарубежные рынки. Это также укрепит роль России в формировании глобальных подходов к регулированию ИИ.

Участники секции рекомендовали Минпромторгу и Росстандарту совместно с Альянсом в сфере ИИ разработать стандарты.