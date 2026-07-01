В России предложили создать стандарт для ИИ в детских товарах

Особую тревогу у экспертов вызывают технологии сбора персональных данных, включая голос и геолокацию, а также распространение дипфейков и ложной информации через игровые продукты. Фонд также предлагает использовать преимущественно отечественные ИИ-модели при создании товаров для несовершеннолетних.

По мнению фонда, разработка законодательства о защите детства в условиях цифровых угроз и конкуренции производителей — одна из актуальных задач государства.