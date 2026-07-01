В России
Опубликовано 01 июля 2026, 19:57
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В России предложили создать стандарт для ИИ в детских товарах

Инициатива касается гаджетов и игрушек
Российский фонд мира обратился в Минцифры с предложением разработать единый национальный стандарт использования искусственного интеллекта (ИИ) в детской продукции. В письме на имя главы ведомства Максута Шадаева первый вице-президент фонда Елена Сутормина отметила, что ИИ уже широко применяется в зарубежных игрушках, гаджетах, «умных» колонках и развивающих устройствах для детей, пишет РИА Новости.
В России предложили создать стандарт для ИИ в детских товарах

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Особую тревогу у экспертов вызывают технологии сбора персональных данных, включая голос и геолокацию, а также распространение дипфейков и ложной информации через игровые продукты. Фонд также предлагает использовать преимущественно отечественные ИИ-модели при создании товаров для несовершеннолетних.

По мнению фонда, разработка законодательства о защите детства в условиях цифровых угроз и конкуренции производителей — одна из актуальных задач государства.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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