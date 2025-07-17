В России предложили создать «зелёные» полигоны для ВИЭ

Опубликовано 17 июля 2025, 19:081 мин.
В России предложили создать «зелёные» полигоны для ВИЭИнициатива ускорит переход на возобновляемую энергетику
Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) выдвинула предложение о создании специализированных полигонов для объектов «зелёной» энергетики. Такие площадки помогут быстрее внедрять технологии ВИЭ в российскую энергосистему.
© Ferra.ru
Согласно концепции, «зелёные» полигоны представляют собой подготовленные территории с необходимой инфраструктурой для размещения солнечных и ветровых электростанций, а также систем накопления энергии. Особенность подхода — предварительное создание сетевого хозяйства до принятия решений о строительстве конкретных объектов генерации.
Как отмечают в АРВЭ, такой метод соответствует мировым трендам и позволит сократить сроки и стоимость подключения новых объектов ВИЭ. Уже сегодня солнечные и ветровые станции отличаются низкой себестоимостью энергии и быстрыми сроками строительства, а специализированные полигоны помогут максимально использовать эти преимущества.