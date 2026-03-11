В России предложили способ извлечения золота из электронных отходов

Основой технологии стали ковалентные органические каркасы COF. В их порах встроены винилазольные мостики, которые захватывают ионы золота. Под действием видимого света ионы восстанавливаются до чистого металла. Материал способен удерживать золото массой в 4,6 раза больше собственного веса, отметили в ведомстве.

Структуры сохраняют химическую устойчивость в сильнокислых и щелочных средах и могут использоваться повторно. Эффективность сохраняется в течение пяти циклов сорбции-десорбции. Метод подходит для растворов с золотом и другими элементами.