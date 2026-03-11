В России предложили способ извлечения золота из электронных отходов

Опубликовано 11 марта 2026, 11:291 мин.
В России предложили способ извлечения золота из электронных отходовМетод позволяет получить до 99,2 % металла
В Минобрнауки РФ сообщили, что химики разработали технологию извлечения золота из электронных отходов с использованием двумерных органических каркасов с «наноловушками». Метод позволяет извлекать до 99,2 % золота даже при высокой концентрации других примесей. Работа выполнена специалистами Томского политехнического университета совместно с учеными из Китая.
Основой технологии стали ковалентные органические каркасы COF. В их порах встроены винилазольные мостики, которые захватывают ионы золота. Под действием видимого света ионы восстанавливаются до чистого металла. Материал способен удерживать золото массой в 4,6 раза больше собственного веса, отметили в ведомстве.
Структуры сохраняют химическую устойчивость в сильнокислых и щелочных средах и могут использоваться повторно. Эффективность сохраняется в течение пяти циклов сорбции-десорбции. Метод подходит для растворов с золотом и другими элементами.