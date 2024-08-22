В России предложили способ повышения производительности нефтяных скважин

Опубликовано 22 августа 2024, 18:46
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В России предложили способ повышения производительности нефтяных скважинС использованием наночастиц
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) разработали технологию, которая значительно улучшает процесс гидроразрыва нефтеносного пласта (ГРП). Добавление наночастиц в гелевую основу позволяет добывать нефть в сложных скважинах, где стандартные методы неэффективны.
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Старший преподаватель кафедры бурения нефтяных и газовых скважин СФУ Владимир Жигарев рассказал, что наночастицы, в частности оксида кремния и алюминия, делают гель более устойчивым к высоким температурам и способствуют его лучшему проникновению в пласт. Это позволяет уменьшить использование дорогих химических реагентов и повысить экологичность процесса.
Кроме того, наночастицы оптимизируют смачиваемость геля и увеличивают межфазное натяжение, что ускоряет капиллярную пропитку и улучшает качество разрыва породы, отметили в ведомстве.