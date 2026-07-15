В России
Опубликовано 15 июля 2026, 14:41
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В России предложили способ сократить вычисления в машинном обучении

Метод оценит точность моделей с меньшими затратами
Ученые из России теоретически подтвердили эффективность простого метода оценки неопределенности для алгоритма стохастического градиентного спуска. По данным пресс-службы НИУ ВШЭ, подход позволяет снизить вычислительные затраты при работе ряда систем машинного обучения.
В России предложили способ сократить вычисления в машинном обучении

© Ferra.ru

Стохастический градиентный спуск широко применяется в задачах оптимизации и классическом машинном обучении без использования нейросетей. Новый метод помогает быстрее оценивать доверительный интервал, показывающий диапазон, в котором с высокой вероятностью находится истинное решение, отметили в пресс-службе.

По словам младшего научного сотрудника Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ Марины Шешуковой, ранее для таких расчетов требовались сложные статистические оценки и значительные вычислительные ресурсы. Полученное математическое обоснование определяет условия применения нового подхода. Разработка может использоваться в системах, где важно учитывать степень уверенности прогноза, включая медицину, финансовую сферу и автономные технологии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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