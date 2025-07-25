В России предложили способ ускорить испытания датчиков

Исследователи предложили новый подход к моделированию теплопередачи в наножидкостях. Он сочетает классические CFD-методы с алгоритмами машинного обучения, такими как GPR, KNN и MLP. Такое объединение позволяет получить результаты, на которые раньше уходили недели, всего за несколько часов, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее для теплового моделирования, например, в теплообменниках, требовались мощные вычислительные ресурсы и продолжительные расчёты. Новый метод позволяет значительно снизить затраты и ускорить процесс, что особенно важно при разработке приборов, используемых в энергетике и промышленности.

Применение технологии возможно в различных отраслях — от нефтехимии до систем климат-контроля. Сейчас учёные работают над адаптацией моделей под другие типы жидкостей, в частности с использованием наночастиц оксида меди (CuO).