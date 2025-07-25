В России
Опубликовано 25 июля 2025, 16:21
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В России предложили способ ускорить испытания датчиков

Время моделирования сократилось с недель до часов
Российские ученые совместно с коллегами из других стран разработали метод, который может радикально сократить сроки испытаний промышленных датчиков. В проекте участвуют специалисты из России, Саудовской Аравии, Индии и Ирака, в том числе сотрудник Южно-Уральского государственного университета Владимир Синицин.
В России предложили способ ускорить испытания датчиков

© Ferra.ru

Исследователи предложили новый подход к моделированию теплопередачи в наножидкостях. Он сочетает классические CFD-методы с алгоритмами машинного обучения, такими как GPR, KNN и MLP. Такое объединение позволяет получить результаты, на которые раньше уходили недели, всего за несколько часов, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее для теплового моделирования, например, в теплообменниках, требовались мощные вычислительные ресурсы и продолжительные расчёты. Новый метод позволяет значительно снизить затраты и ускорить процесс, что особенно важно при разработке приборов, используемых в энергетике и промышленности.

Применение технологии возможно в различных отраслях — от нефтехимии до систем климат-контроля. Сейчас учёные работают над адаптацией моделей под другие типы жидкостей, в частности с использованием наночастиц оксида меди (CuO).

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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