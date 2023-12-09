В России предложили способ ускорить процесс зарядки натрий-ионных аккумуляторов

Исследование, проведенное при участии международной группы ученых, предполагает увеличение электропроводности и емкости натриевых катодов за счет использования селенида молибдена (MoSe2) с добавлением атомов углерода между слоями катодного материала.

Специалисты отмечают, что литий-ионные аккумуляторы, несмотря на высокую энергетическую плотность и долговечность, имеют минус — ограниченные запасы лития в земной коре. В связи с этим научные исследования идут в направлении разработки альтернативных решений, таких как натрий-ионные аккумуляторы.

Однако натриевые аккумуляторы находятся на стадии разработки из-за сложностей, связанных с их техническими параметрами, включая низкую скорость зарядки и разрядки из-за большого размера натриевых катионов.

Предложенная новая методика внедрения углерода между слоями материала катода обещает повысить эффективность и стабильность работы натрий-ионных аккумуляторов при повышении числа циклов их зарядки и разрядки