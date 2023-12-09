В России предложили способ ускорить процесс зарядки натрий-ионных аккумуляторов

В России предложили способ ускорить процесс зарядки натрий-ионных аккумуляторовЗа счет использования селенида молибдена
Группа ученых из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) разработала способ, который ускорит процессы зарядки и разрядки натрий-ионных аккумуляторов, пишет РИА Новости.
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Исследование, проведенное при участии международной группы ученых, предполагает увеличение электропроводности и емкости натриевых катодов за счет использования селенида молибдена (MoSe2) с добавлением атомов углерода между слоями катодного материала.
Специалисты отмечают, что литий-ионные аккумуляторы, несмотря на высокую энергетическую плотность и долговечность, имеют минус — ограниченные запасы лития в земной коре. В связи с этим научные исследования идут в направлении разработки альтернативных решений, таких как натрий-ионные аккумуляторы.
Однако натриевые аккумуляторы находятся на стадии разработки из-за сложностей, связанных с их техническими параметрами, включая низкую скорость зарядки и разрядки из-за большого размера натриевых катионов.
Предложенная новая методика внедрения углерода между слоями материала катода обещает повысить эффективность и стабильность работы натрий-ионных аккумуляторов при повышении числа циклов их зарядки и разрядки