В России предложили способ выявления моторных нарушений с помощью 3D-фигур

Методика поможет в диагностике болезней мозга
В пресс-служба НИУ ВШЭ сообщили, что ученые создали новый метод для изучения того, как мозг планирует и выполняет движения. В основе подхода лежит использование набора абстрактных трехмерных фигур, напоминающих элементы из игр-головоломок. Разработку можно применять для выявления нарушений моторики при болезни Паркинсона, инсультах и других заболеваниях.
Специалисты объясняют, что мозг заранее планирует любое движение, например, когда человек собирается взять предмет. У пациентов с неврологическими нарушениями этот процесс часто нарушен, что затрудняет реабилитацию.

Ранее для таких исследований применялись ЭЭГ, МРТ и обычные предметы. Однако подобные методы не позволяют разделить стадии планирования и исполнения движений, а использование привычных объектов снижает точность результатов.

Чтобы решить эту проблему, ученые предложили использовать сложные 3D-фигуры. Участнику эксперимента нужно взять объект и разместить его на картонной подложке так, чтобы фигура совпала с изображением на ней. Такой подход позволяет более четко оценить работу мозга в фазе подготовки к движению.

Методику уже проверили на 21 здоровом добровольце. Эксперименты показали, что мозг начинает готовиться к действию еще до самого движения, а форма и необходимость поворота предмета сильно влияют на планирование.

