В России предложили способы восстановления заброшенных торфяных разработок

Исследователи утверждают, что нарушенные торфяники представляют собой серьезную угрозу в виде торфяных пожаров и высоких выбросов парниковых газов, включая углекислый газ (CO2). На данный момент пять процентов антропогенных выбросов парниковых газов приходится на такие заброшенные торфоразработки.

Научный сотрудник НОЦ "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени И. Канта Максим Напреенко рассказал, что ученые разработали прогноз, как разные участки нарушенного торфяника могут восстанавливаться с использованием технологии секвестрации парниковых газов и технологии вторичного заболачивания. Они считают, что это способно не только уменьшить выбросы парниковых газов, но и предотвратить торфяные пожары, а также вернуть и сохранить редкие виды растений и животных.