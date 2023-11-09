В России предложили способы восстановления заброшенных торфяных разработок

В России предложили способы восстановления заброшенных торфяных разработокНарушенные торфяники могут стать причинами пожаров
Ученые из Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) провели исследование нарушенного торфяника Виттгирренского, расположенного на карбоновом полигоне "Росянка" в Калининградской области. Их исследование фокусировалось на структуре и свойствах почв, а также на возможных методах восстановления этой нарушенной болотной экосистемы, пишет РИА Новости.
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Исследователи утверждают, что нарушенные торфяники представляют собой серьезную угрозу в виде торфяных пожаров и высоких выбросов парниковых газов, включая углекислый газ (CO2). На данный момент пять процентов антропогенных выбросов парниковых газов приходится на такие заброшенные торфоразработки.
Научный сотрудник НОЦ "Геоэкология и морское природопользование" БФУ имени И. Канта Максим Напреенко рассказал, что ученые разработали прогноз, как разные участки нарушенного торфяника могут восстанавливаться с использованием технологии секвестрации парниковых газов и технологии вторичного заболачивания. Они считают, что это способно не только уменьшить выбросы парниковых газов, но и предотвратить торфяные пожары, а также вернуть и сохранить редкие виды растений и животных.