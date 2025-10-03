В России предложили строить острова из мусора в океане

Согласно проекту, пластиковые отходы будут прессовать и помещать в герметичные контейнеры, формируя из них плавучие конструкции. Энергию для работы оборудования планируется получать от солнечных батарей, установленных на платформах.

По словам ведущего научного сотрудника Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН, суперфиналиста четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Максима Щербина, общая площадь всех искусственных островов из собранного пластика не превысит 100 квадратных километров. Для сравнения, только Большое тихоокеанское мусорное пятно занимает около 1,5 миллиона квадратных километров.

По мнению авторов концепции, решение проблемы требует международного сотрудничества, поскольку основные скопления мусора находятся в нейтральных водах. Наиболее перспективной площадкой для реализации проекта считается объединение БРИКС.

Ученые подчеркивают, что предлагаемый подход не предполагает сокращения производства пластика, а направлена на организацию эффективной системы его утилизации.