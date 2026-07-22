В России
Опубликовано 22 июля 2026, 22:27
1 мин.

В России предложили упростить доступ IT-специалистов к преподаванию

Практиков хотят привлечь к обучению студентов
Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в беседе с ТАСС предложил сделать требования для привлечения специалистов из IT-компаний к преподаванию более гибкими. Сейчас некоторые вузы требуют от преподавателей не менее трех лет педагогического стажа, что может ограничивать участие действующих специалистов отрасли.
В России предложили упростить доступ IT-специалистов к преподаванию

© Ferra.ru

По его мнению, практики могут передавать студентам актуальные знания о современных технологиях, инструментах и реальных задачах бизнеса. При этом речь не идет о полной отмене требований к преподавателям.

Предлагается сохранить контроль качества обучения, помогать IT-экспертам осваивать педагогические методы и проводить совместные занятия с преподавателями вузов. В Совете по развитию цифровой экономики считают, что такой подход позволит объединить академическую подготовку и опыт работы в индустрии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#IT
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В России предложили упростить доступ IT-специалистов к преподаванию