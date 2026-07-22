В России предложили упростить доступ IT-специалистов к преподаванию

По его мнению, практики могут передавать студентам актуальные знания о современных технологиях, инструментах и реальных задачах бизнеса. При этом речь не идет о полной отмене требований к преподавателям.

Предлагается сохранить контроль качества обучения, помогать IT-экспертам осваивать педагогические методы и проводить совместные занятия с преподавателями вузов. В Совете по развитию цифровой экономики считают, что такой подход позволит объединить академическую подготовку и опыт работы в индустрии.