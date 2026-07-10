В России предложили усилить контроль за промышленными выбросами

Голов отметил, что часть производств продолжает использовать устаревшие технологии, тогда как современные решения позволяют сократить выбросы в атмосферу и сбросы сточных вод. Реализацию экологических программ, по его мнению, должны контролировать профильные ведомства.

Также он считает важным участие общественного контроля, который поможет быстрее выявлять утечки и необоснованные выбросы. Работа по снижению загрязнения, по его словам, должна вестись совместно государством, бизнесом и общественностью.