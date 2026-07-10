В России
Опубликовано 10 июля 2026, 23:04
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В России предложили усилить контроль за промышленными выбросами

Для предприятий хотят ввести четкие планы
Член Совета Федерации Олег Голов заявил в беседе с ТАСС о необходимости усилить контроль за промышленными выбросами и разработать для предприятий обязательные планы по снижению загрязнения окружающей среды. По его мнению, в таких документах должны быть указаны конкретные мероприятия, сроки их выполнения и установка систем очистки.
В России предложили усилить контроль за промышленными выбросами

© Ferra.ru

Голов отметил, что часть производств продолжает использовать устаревшие технологии, тогда как современные решения позволяют сократить выбросы в атмосферу и сбросы сточных вод. Реализацию экологических программ, по его мнению, должны контролировать профильные ведомства.

Также он считает важным участие общественного контроля, который поможет быстрее выявлять утечки и необоснованные выбросы. Работа по снижению загрязнения, по его словам, должна вестись совместно государством, бизнесом и общественностью.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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