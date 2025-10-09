В России предложили усилить ответственность за киберпреступления

Как сообщили в аппарате Совбеза, участники заседания уделили особое внимание организационным и техническим мерам, направленным на повышение эффективности борьбы с компьютерными преступлениями. В рамках этой работы были разработаны дополнительные предложения по нормативно-правовому регулированию в данной сфере.

Ранее российские исследователи разработали систематизацию методов, которые используют мошенники для социально-инженерных атак. Новая классификация детально описывает схему действий преступников, начиная от сбора информации о потенциальной жертве и заканчивая непосредственным выманиванием денег. Описание позволяет компаниям разрабатывать целевые меры защиты.