В России предложили усилить ответственность за киберпреступления

Опубликовано 09 октября 2025, 22:031 мин.
В России предложили усилить ответственность за киберпреступленияЭто часть мер по противодействию угрозам в цифровом пространстве
Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по информационной безопасности выступила с инициативой ужесточения наказания за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее решение было принято по итогам заседания комиссии.
Как сообщили в аппарате Совбеза, участники заседания уделили особое внимание организационным и техническим мерам, направленным на повышение эффективности борьбы с компьютерными преступлениями. В рамках этой работы были разработаны дополнительные предложения по нормативно-правовому регулированию в данной сфере.
Ранее российские исследователи разработали систематизацию методов, которые используют мошенники для социально-инженерных атак. Новая классификация детально описывает схему действий преступников, начиная от сбора информации о потенциальной жертве и заканчивая непосредственным выманиванием денег. Описание позволяет компаниям разрабатывать целевые меры защиты.