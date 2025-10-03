В России создали классификацию атак мошенников

Описание позволяет компаниям разрабатывать целевые меры защиты. Специалисты по кадрам и безопасности смогут заранее выявлять сотрудников, наиболее подверженных влиянию мошенников, и проводить с ними превентивную работу.

В практическом плане это означает, что HR-службы будут анализировать поведение сотрудников в корпоративных системах. На основе этих данных станет возможной адаптация программ обучения по информационной безопасности, учитывающая индивидуальные модели поведения работников. Такой подход направлен на профилактику инцидентов, а не только на реагирование после их возникновения.