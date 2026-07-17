В России предложили ускорить внедрение систем накопления энергии

По словам председателя комиссии, главы Якутии Айсена Николаева, такие системы должны помочь компенсировать нестабильность выработки солнечных и ветровых электростанций, снижать нагрузку в пиковые периоды и повышать надежность энергоснабжения, особенно в удаленных населенных пунктах.

В комиссии также считают необходимым создать устойчивый спрос на отечественное оборудование для солнечной энергетики, гидро- и ветроэнергетики, а также технологий хранения энергии.

Николаев отметил, что в России уже есть производственные компетенции в этой сфере, однако требуется переход от отдельных разработок к массовому внедрению технологий. В Якутии эффективность таких решений подтверждают 72 проекта модернизации локальной энергетики и 14 гибридных энергокомплексов.