В России
Опубликовано 17 июля 2026, 15:59
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В России предложили ускорить внедрение систем накопления энергии

Накопители помогут в удаленных районах
Комиссия Госсовета РФ по направлению «Энергетика» подготовила предложения для правительства по ускоренному внедрению систем накопления электроэнергии, пишет ТАСС.
В России предложили ускорить внедрение систем накопления энергии

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По словам председателя комиссии, главы Якутии Айсена Николаева, такие системы должны помочь компенсировать нестабильность выработки солнечных и ветровых электростанций, снижать нагрузку в пиковые периоды и повышать надежность энергоснабжения, особенно в удаленных населенных пунктах.

В комиссии также считают необходимым создать устойчивый спрос на отечественное оборудование для солнечной энергетики, гидро- и ветроэнергетики, а также технологий хранения энергии.

Николаев отметил, что в России уже есть производственные компетенции в этой сфере, однако требуется переход от отдельных разработок к массовому внедрению технологий. В Якутии эффективность таких решений подтверждают 72 проекта модернизации локальной энергетики и 14 гибридных энергокомплексов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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