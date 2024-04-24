В России предложили ужесточить контроль за продажей sim-карт

Шейкин отметил, что многие мошеннические схемы связаны с покупкой sim-карт без надлежащей идентификации абонентов. Он предложил обеспечить регулярную проверку данных об абонентах для предотвращения подобных случаев.

По словам сенатора, операторы сотовой связи часто распространяют sim-карты через дилерские компании, которые продают их без должной идентификации покупателей. Это позволяет мошенникам использовать такие карты для совершения преступлений.

Шейкин также отметил, что региональным подразделениям Роскомнадзора необходим доступ к биллинговым системам операторов связи для проведения проверок. Однако в настоящее время им не предоставляется такой доступ.