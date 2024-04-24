В России предложили ужесточить контроль за продажей sim-карт

Опубликовано 24 апреля 2024, 19:50
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В России предложили ужесточить контроль за продажей sim-картДля борьбы с мошенничеством
Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин предлагает запретить операторам сотовой связи делегировать права на внесение данных об абонентах дилерским компаниям при продаже sim-карт. Также он предложил предоставить региональным подразделениям Роскомнадзора все необходимые полномочия для проверки достоверности таких данных.
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Шейкин отметил, что многие мошеннические схемы связаны с покупкой sim-карт без надлежащей идентификации абонентов. Он предложил обеспечить регулярную проверку данных об абонентах для предотвращения подобных случаев.
По словам сенатора, операторы сотовой связи часто распространяют sim-карты через дилерские компании, которые продают их без должной идентификации покупателей. Это позволяет мошенникам использовать такие карты для совершения преступлений.
Шейкин также отметил, что региональным подразделениям Роскомнадзора необходим доступ к биллинговым системам операторов связи для проведения проверок. Однако в настоящее время им не предоставляется такой доступ.