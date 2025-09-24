В России предложили внедрить ИИ для помощи судьям

Опубликовано 24 сентября 2025, 22:561 мин.
В России предложили внедрить ИИ для помощи судьямТехнологии ускорят работу и снизят нагрузку
Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Игорь Краснов выступил за внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в судебную систему. Во время обсуждения его кандидатуры в Совете Федерации он отметил, что это поможет снизить нагрузку на судей и сделает правосудие более доступным для граждан.
© Ferra.ru
Краснов сообщил, что генеративный искусственный интеллект уже применяется в верховных судах некоторых стран. Эта технология анализирует судебные решения, работает с большими базами данных и готовит проекты документов для судей. По его словам, подобные инструменты можно адаптировать и для работы Верховного суда России.
Использование современных технологий в судопроизводстве, по мнению Краснова, не только облегчит работу судей, но и поможет уменьшить количество возможных ошибок.