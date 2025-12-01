В России предложили внедрить ИИ в экзамен на ПДД

Одним из предложенных вариантов является применение искусственного интеллекта (ИИ). Технология могла бы генерировать уникальные вопросы в режиме онлайн на основе актуального текста ПДД. Альтернативой могли бы стать закрытые билеты, но эксперт отмечает риск их возможной утечки.

Холодов обратил внимание на проблемы в существующих экзаменационных материалах. Часть вопросов, по его словам, не имеет прямого отношения к безопасности дорожного движения, а некоторые даже содержат ошибки. Из-за этого даже опытный водитель, хорошо знающий правила, может не сдать экзамен.