В России предложили внедрить ИИ в экзамен на ПДД

Опубликовано 01 декабря 2025, 23:381 мин.
В России предложили внедрить ИИ в экзамен на ПДДЧто поможет оценить реальные знания, а не память кандидата
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Холодов считает, что теоретический экзамен на водительские права требует изменений. По его мнению, текущая система поощряет механическое заучивание ответов, а не понимание правил.
© Ferra.ru
Одним из предложенных вариантов является применение искусственного интеллекта (ИИ). Технология могла бы генерировать уникальные вопросы в режиме онлайн на основе актуального текста ПДД. Альтернативой могли бы стать закрытые билеты, но эксперт отмечает риск их возможной утечки.
Холодов обратил внимание на проблемы в существующих экзаменационных материалах. Часть вопросов, по его словам, не имеет прямого отношения к безопасности дорожного движения, а некоторые даже содержат ошибки. Из-за этого даже опытный водитель, хорошо знающий правила, может не сдать экзамен.