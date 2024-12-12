В России
Опубликовано 12 декабря 2024, 22:40
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В России предложили внедрить искусственный интеллект в систему ЧС

Для прогнозирования действий
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил внедрить систему искусственного интеллекта (ИИ) в работу Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Это предложение было озвучено на совещании, посвященном итогам работы подсистемы РСЧС в Северо-Западном федеральном округе.
В России предложили внедрить искусственный интеллект в систему ЧС

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Чибис отметил, что анализ данных, который позволяет проводить ИИ, будет полезен в управлении чрезвычайными ситуациями. Он подчеркнул, что современные технологии, в том числе аналитика с помощью ИИ, могут сыграть важную роль в прогнозировании ситуаций и принятии своевременных решений. Эти темы, по его словам, будут обсуждаться на заседании комиссии Госсовета по направлениям «Северный морской путь и Арктика», которое пройдет в декабре.

Кроме того, губернатор предложил разработать правовой механизм, который даст муниципалитетам возможность принимать решения о запрете выхода в море в случае неблагоприятных погодных условий. Это особенно важно для таких районов, как Мурманская область, где в Териберке, популярном среди туристов месте, часто вводят ограничения на выход в море. Однако, как отметил Чибис, некоторые суда продолжают выходить в море даже при таких запретах.