В России предложили внедрить искусственный интеллект в систему ЧС

Чибис отметил, что анализ данных, который позволяет проводить ИИ, будет полезен в управлении чрезвычайными ситуациями. Он подчеркнул, что современные технологии, в том числе аналитика с помощью ИИ, могут сыграть важную роль в прогнозировании ситуаций и принятии своевременных решений. Эти темы, по его словам, будут обсуждаться на заседании комиссии Госсовета по направлениям «Северный морской путь и Арктика», которое пройдет в декабре.

Кроме того, губернатор предложил разработать правовой механизм, который даст муниципалитетам возможность принимать решения о запрете выхода в море в случае неблагоприятных погодных условий. Это особенно важно для таких районов, как Мурманская область, где в Териберке, популярном среди туристов месте, часто вводят ограничения на выход в море. Однако, как отметил Чибис, некоторые суда продолжают выходить в море даже при таких запретах.