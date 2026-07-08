В России
Опубликовано 08 июля 2026, 11:58
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В России предложили внедрять автономных роботов в огнеупорной промышленности

Разработка снижает риски и издержки
Специалисты Южно Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали концепцию применения автономных мобильных роботов на предприятиях огнеупорной промышленности. По данным пресс-службы вуза, решение должно сократить травматизм, уменьшить потери от брака и снизить производственные затраты, пишет ТАСС.
В России предложили внедрять автономных роботов в огнеупорной промышленности

© Ferra.ru

Исследователи сравнили автоматизированные транспортные средства (AGV) с фиксированными маршрутами и автономных мобильных роботов (AMR). В условиях запыленности, перепадов температур и перевозки тяжелых грузов более эффективными оказались AMR, которые самостоятельно строят маршрут.

Для таких роботов определены основные требования: грузоподъемность до 1,5 тонны, степень защиты не ниже IP54, точность позиционирования до 10 мм и запас хода не менее восьми часов. Расчеты показали, что для одного производственного участка потребуется шесть роботов, отметили в пресс-службе.

Концепция предусматривает запуск пилотного проекта с двумя-тремя роботами, а затем масштабирование и интеграцию с системой управления предприятием. Также ученые планируют создать материалы для разработки цифрового двойника огнеупорного производства группы «Магнезит».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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