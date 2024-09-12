В России предложили ввести автоматическое согласие на передачу медданных для ИИ

Опубликовано 12 сентября 2024, 17:371 мин.
В России предложили ввести автоматическое согласие на передачу медданных для ИИМинздраву рекомендовано внедрить механизм для обучения нейросетей
Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил, что законодатели рекомендовали Министерству здравоохранения РФ внедрить механизм автоматического согласия пациентов на передачу их анонимизированных медицинских данных для обучения искусственного интеллекта (ИИ).
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По словам Шейкина, для обучения ИИ в здравоохранении требуется получение зашифрованных медицинских данных пациентов. Несмотря на обезличенность данных, необходимо получать согласие пациентов на их использование. Предлагается внедрить механизм автоматического согласия при получении медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), независимо от того, предоставляется ли помощь в государственной или частной медицинской организации.
Шейкин подчеркнул, что данные остаются окончательно обезличенными и не могут быть связаны с конкретным владельцем.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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