В России предложили ввести автоматическое согласие на передачу медданных для ИИ

По словам Шейкина, для обучения ИИ в здравоохранении требуется получение зашифрованных медицинских данных пациентов. Несмотря на обезличенность данных, необходимо получать согласие пациентов на их использование. Предлагается внедрить механизм автоматического согласия при получении медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), независимо от того, предоставляется ли помощь в государственной или частной медицинской организации.

Шейкин подчеркнул, что данные остаются окончательно обезличенными и не могут быть связаны с конкретным владельцем.