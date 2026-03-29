В России
Опубликовано 29 марта 2026, 18:58
1 мин.

В России предложили ввести единые правила для полигонов беспилотников

И воздушного пространства
В России предложено ввести единые стандарты для полигонов, где тестируются беспилотные технологии. С инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, направив обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину.
© Ferra.ru

Инициатива предполагает введение категорий полигонов в зависимости от назначения, единых норм оснащения и эксплуатации, а также создание реестра доступных площадок для разработчиков, учебных и спортивных организаций. Кроме того, предлагается механизм аккредитации, чтобы результаты испытаний можно было использовать для сертификации.

Отдельно рассматривается унификация порядка открытия воздушного пространства. Планируется определить единый перечень документов, сроки подачи и согласования заявок. По словам Слуцкого, сейчас такие требования различаются по регионам, что усложняет проведение испытаний и соревнований.