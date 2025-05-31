В России предложили ввести этичный подход к использованию ИИ в учебе

Ранее в СМИ обсуждалась инициатива председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о полном запрете использования ИИ при написании курсовых. Предлагалось, чтобы студенты применяли нейросети исключительно как поисковик.

В российских вузах развернулась дискуссия об использовании искусственного интеллекта в учебном процессе. Вместо полного запрета технологий эксперты предлагают выработать этичные правила их применения.

Алексей Тищенко из Президентской академии считает, что ИИ может быть полезен для рутинных задач — проверки грамотности, поиска информации и корректуры текстов. Однако студенты должны декларировать использование нейросетей в своих работах. По мнению эксперта, лучший способ проверить знания — содержательная беседа с преподавателем.

В МГТУ им. Баумана подчеркивают, что работы, полностью созданные ИИ, противоречат цели образования. Андрей Пролетарский отмечает, что запретить технологии сложно, но можно требовать от студентов глубокой переработки материалов. В университете уже приняли Кодекс этики в сфере ИИ и усилили внимание к устным защитам.

РЭУ им. Плеханова придерживается принципов академической честности. Ирина Стукалова поясняет, что в методических указаниях прописана ответственность студентов за самостоятельность работ. При этом в некоторых дисциплинах, например журналистике, использование ИИ может быть частью профессиональных компетенций.

Дарья Гриц из МФТИ сравнивает ИИ с калькулятором — мощным инструментом, который нельзя просто запретить. Она предлагает создать прозрачные правила использования технологий и сместить акцент с формальных отчетов на реальные проекты и исследования.

Эксперты сходятся во мнении, что образование должно развивать критическое мышление, а не бороться с технологиями.