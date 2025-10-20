В России предложили ввести гуманитарную экспертизу для ИИ-проектов

Опубликовано 20 октября 2025, 15:461 мин.
В России предложили ввести гуманитарную экспертизу для ИИ-проектовНовый стандарт оценит влияние технологий на человека
Ученые Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета разработали проект государственного стандарта, который вводит гуманитарную экспертизу для систем с искусственным интеллектом (ИИ). Она должна оценивать, как массовое внедрение ИИ влияет на человека, общество и качество городской среды.
Проект под названием «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов» может стать частью общей оценки отечественных решений в этой сфере. Его апробация прошла в августе 2025 года на форуме «Технопром».
Новый подход ориентирован на анализ социальных, этических и культурных последствий технологий, тогда как ранее ИИ-проекты оценивались только с технической точки зрения. Для экспертизы создан специальный опросник, в котором учитываются мнения жителей, разработчиков, экспертов, инвесторов и представителей власти.
Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, после чего формируется общий результат с учетом индекса умных городов и индекса качества городской среды.
