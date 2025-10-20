В России предложили ввести гуманитарную экспертизу для ИИ-проектов

Проект под названием «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов» может стать частью общей оценки отечественных решений в этой сфере. Его апробация прошла в августе 2025 года на форуме «Технопром».

Новый подход ориентирован на анализ социальных, этических и культурных последствий технологий, тогда как ранее ИИ-проекты оценивались только с технической точки зрения. Для экспертизы создан специальный опросник, в котором учитываются мнения жителей, разработчиков, экспертов, инвесторов и представителей власти.

Каждый показатель оценивается по десятибалльной шкале, после чего формируется общий результат с учетом индекса умных городов и индекса качества городской среды.