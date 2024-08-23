В России предложили ввести налог для компаний, использующих зарубежное ПО

По словам министра, спецсбор не будет распространяться на малый и средний бизнес, а также на бюджетные организации. В рамках инициативы также будут предложены экономические стимулы и налоговые мотивации, чтобы поддержать использование отечественного ПО и компенсировать затраты на его внедрение.

Ранее Шадаев отметил, что российские компании уже адаптировались к ограничениям и нашли способы обновления зарубежного софта. Теперь министерство намерено предложить два механизма поддержки: экономические стимулы и спецсбор для компаний, использующих иностранные программные продукты, пишет ТАСС.