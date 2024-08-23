В России предложили ввести налог для компаний, использующих зарубежное ПО

Опубликовано 23 августа 2024, 12:36
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В России предложили ввести налог для компаний, использующих зарубежное ПОМалый и средний бизнес, а также бюджетные организации не затронуты
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев сообщил, что правительство планирует внести в Госдуму законопроект о спецсборе для компаний, использующих иностранное программное обеспечение. Законопроект будет представлен в сентябре.
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По словам министра, спецсбор не будет распространяться на малый и средний бизнес, а также на бюджетные организации. В рамках инициативы также будут предложены экономические стимулы и налоговые мотивации, чтобы поддержать использование отечественного ПО и компенсировать затраты на его внедрение.
Ранее Шадаев отметил, что российские компании уже адаптировались к ограничениям и нашли способы обновления зарубежного софта. Теперь министерство намерено предложить два механизма поддержки: экономические стимулы и спецсбор для компаний, использующих иностранные программные продукты, пишет ТАСС.