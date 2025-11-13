В России предложили ввести нормы труда для киберспортсменов

Парламентарий отметил, что современные форматы тренировок и турниров, проводимых онлайн, стирают границы между рабочим временем и отдыхом. Это приводит к переутомлению, профессиональному выгоранию и потере квалифицированных кадров. Действующее законодательство не учитывает специфику таких видов спортивной деятельности.

В рамках предложения работодателей обяжут детально прописывать в трудовых договорах режим работы и времени для восстановления. Также планируется ввести систему учета рабочего времени для дистанционных сотрудников и усилить ответственность за неоплату переработок через внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.