В России предложили ввести нормы труда для киберспортсменов

Опубликовано 13 ноября 2025, 18:191 мин.
В России предложили ввести нормы труда для киберспортсменовРечь идет о четком регулировании рабочего времени и отдыха
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов выступил с инициативой установить специальные правила труда для спортсменов, работающих в дистанционном формате. Предложение касается представителей киберспорта, фиджитал-направлений и спортивного программирования.
Парламентарий отметил, что современные форматы тренировок и турниров, проводимых онлайн, стирают границы между рабочим временем и отдыхом. Это приводит к переутомлению, профессиональному выгоранию и потере квалифицированных кадров. Действующее законодательство не учитывает специфику таких видов спортивной деятельности.
В рамках предложения работодателей обяжут детально прописывать в трудовых договорах режим работы и времени для восстановления. Также планируется ввести систему учета рабочего времени для дистанционных сотрудников и усилить ответственность за неоплату переработок через внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.