В России предложили ввести ваучеры для подготовки кадров в сфере ИИ

Опубликовано 04 декабря 2025, 19:301 мин.
В России предложили ввести ваучеры для подготовки кадров в сфере ИИИнициатива включает стандарт компетенций
Партия ЛДПР подготовила пакет инициатив для развития подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщила первый заместитель председателя центрального аппарата партии, депутат Мосгордумы Мария Воропаева, предложения уже сформированы и будут направлены в Минобрнауки и столичный департамент образования.
В число инициатив входит создание общероссийского «Стандарта прикладных ИИ-компетенций» для студентов колледжей и вузов, который будет разработан совместно с работодателями. Также предлагается ввести образовательные ваучеры для субсидирования обучения работе с нейросетями для молодых специалистов и малого бизнеса.
Еще одна мера — программа «Облака для молодежи». Она предполагает предоставление студенческим стартапам льготного доступа к мощностям городских дата-центров. По мнению Марии Воропаевой, эти шаги помогут сократить разрыв в качестве IT-образования между столицей и регионами.