В России предложили ввести ваучеры для подготовки кадров в сфере ИИ

В число инициатив входит создание общероссийского «Стандарта прикладных ИИ-компетенций» для студентов колледжей и вузов, который будет разработан совместно с работодателями. Также предлагается ввести образовательные ваучеры для субсидирования обучения работе с нейросетями для молодых специалистов и малого бизнеса.

Еще одна мера — программа «Облака для молодежи». Она предполагает предоставление студенческим стартапам льготного доступа к мощностям городских дата-центров. По мнению Марии Воропаевой, эти шаги помогут сократить разрыв в качестве IT-образования между столицей и регионами.